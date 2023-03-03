МОСКВА, 3 мар — ПРАЙМ. В пятницу юань вырос против слабеющего доллара США и готовится впервые с середины января закончить неделю на позитивной территории при поддержке надежд инвесторов на сильный рост китайской экономики в этом году. Последняя гримаса доллара: кому улыбнется американский "бог денег"

Информированные источники сообщили Reuters, что Пекин может установить на 2023 года целевой уровень роста ВВП в 6%, чтобы поддержать доверие инвесторов и потребителей.

По словам трейдеров, 6% — это верхний предел диапазона ожиданий инвесторов, а нижний предел находится на 5%.

Судя по последним данным, экономическая активность в Китае восстанавливается быстрее, чем ожидалось.

"Экономические цели, которые Пекин огласит в начале марта, вероятно, будут отражать решимость властей обеспечить сильное восстановление внутреннего спроса, — сказала аналитик SEB Юджиния Викторино. — Это окажет юаню дополнительную поддержку, и мы по-прежнему ожидаем, что к концу года доллар США будет торговаться по 6,60".

В воскресенье глава правительства Китая Ли Кэцян должен выступить с докладом, в котором будут определены ключевые цели экономики и приоритетные меры, направленные на их достижение.

Перед открытием торгов Народный банк Китая установил срединный курс доллара к юаню на уровне 6,9117 против 6,8808 в четверг. На континентальном рынке пара открылась на 6,8940, а на момент написания статьи торговалась по 6,9060.

Если пара завершит пятницу на этом уровне, то по итогам недели юань укрепится против доллара на 0,83% после снижения в течение пяти недель подряд.

Трейдеры также говорят, что заявления центрального банка о стабильности юаня и обещания не прибегать к массированному стимулирования оказали китайской валюте поддержку в начале сессии пятницы.

Управляющий Народного банка Китая И Ган сказал в пятницу, что в этом году банк будет поддерживать "в основном стабильный" курс юаня, а его волатильность будет обусловлена рыночными силами.

На момент написания статьи индекс доллара снизился до 104,891 от уровня закрытия четверга 105,027. Пара доллар/оффшорный юань торговалась по 6,9118.