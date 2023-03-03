МОСКВА, 3 мар — ПРАЙМ. Российская валюта днем продолжает дешеветь в парах с долларом, евро и юанем, следует из данных Московской биржи. Аналитик объяснил, почему доллар не будет по 200 рублей

Курс доллара с расчетами "завтра" к 12.31 мск рос на 4 копейки, до 75,45 рубля, курс евро – на 53 копейки, до 79,98 рубля, юаня — на 3 копейки, до чуть более 10,89 рубля. Объем торгов долларом к текущему моменту составляет более 27,86 миллиарда рублей, юанем — превысил 23,3 миллиарда рублей, евро — более 19,48 миллиарда рублей.

Ранее в пятницу Минфин России сообщил, что объем продажи валюты по бюджетному правилу в период с 7 марта по 6 апреля составит 119,8 миллиарда рублей, по 5,4 миллиарда рублей в день. В период с 7 февраля по 6 марта объем продажи валюты предполагался на уровне 160,2 миллиарда рублей, по 8,9 миллиарда рублей в день.

Рубль в моменте не отреагировал на сообщение и продолжил торговаться в прежнем диапазоне, позже сократил дневные потери и ушел к уровню предыдущего закрытия торгов в паре с долларом, при этом остался в небольшом минусе в паре с юанем. Весна в миноре для рубля

"В обычных условиях релизы о направленности и объеме операций Минфина являются значимым сигналом для валютного рынка. Сейчас же все внимание сосредоточено на геополитических заголовках, в частности, на сегодняшнем заседании Совета безопасности", — отмечают аналитики Росбанка.

"Применительно к цифровой (статистической) информации, важной для российского валютного рынка, напомним, что в следующую пятницу Банк России раскроет оценку платежного баланса за январь-февраль 2023 года. В январе сальдо текущего счета составило скромные (по меркам прошлого года) 8 миллиардов долларов, однако удержалось в положительной зоне", — добавляют они.