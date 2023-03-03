МОСКВА, 3 мар — ПРАЙМ. Стоимость доллара в пятницу днем продолжает снижаться по отношению к евро перед выходом статданных по США, следует из данных торгов. Гримасы доллара обернутся проблемами для всего мира

По состоянию на 13.57 мск курс евро к доллару растет до 1,0619 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0596 доллара, утром рост был слабее. Курс доллара к иене снижается до 136,69 иены со 136,76 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) уменьшается на 0,14%, до 104,88 пункта.

Позднее в пятницу будет опубликован индекс деловой активности в сфере услуг США (Services ISM). В феврале, как ожидается, он снизился до 54,5% с январских 55,2%.

Ранее была опубликована статистика по композитному индексу деловой активности PMI в промышленности и сфере услуг 20 стран еврозоны. Так, показатель, по окончательной оценке, в феврале вырос до 52 пунктов с 50,3 пункта в январе. Предварительная оценка показывала значение в 52,3 пункта. Однако она не повлияла на курс евро.