МОСКВА, 3 мар — ПРАЙМ. В пятницу доллар США снизился от максимума за два с половиной месяца против японской иены и нацелен на первое с января снижение по итогам недели. Трейдеры оценивают перспективы траектории процентных ставок ФРС. Доллар продолжает снижаться перед статданными по США

Тем временем японская иена, очень чувствительная к разнице между долгосрочной доходностью в США и в Японии, может прервать шестинедельное снижение. Японская валюта укрепилась в пятницу после того, как доходность 10-летних казначейских облигаций США отступила от максимума почти за четыре месяца вблизи 4,1%.

Цифровые валюты оказались под давлением в результате усугубления кризиса в криптовалютном банке Silvergate, от сотрудничества с которым отказались такие тяжеловесы, как Coinbase Global и Galaxy Digital.

На момент написания статьи индекс доллара находился на 0,25% ниже уровня закрытия четверга, на отметке 104,7. В начале недели он достигал максимума с 6 января 105,36. От уровня закрытия прошлой пятницы индекс снизился на 0,5%.

Импульс доллара ослабило заявление президента Федерального резервного банка Атланты Рафаэля Бостика, который в пятницу сказал, что ФРС в дальнейшем должна действовать неспешно и осторожно, несмотря на отчет по рынку труда, который стал еще одним подтверждением силы американской экономики.

"Выступавшие в четверг представители ФРС, такие как Коллинз, Уоллер и Бостик, судя по всему, пока считают достаточным повышение ставок с шагом в 25 базисных пунктов, — заявил старший экономист Mizuho Колин Эшер. — Большинство из них считают, что если данные по-прежнему будут превышать прогнозы, то это может потребовать повышения ставок до более высоких уровней. Таким образом, подразумевается зависимость (решений по ставкам) от экономических данных".

Опрошенные Reuters эксперты считают укрепление доллара временным явлением и ожидают его ослабления в течение этого года на фоне улучшения состояния мировой экономики и ожиданий того, что ФРС завершит повышение ставок раньше, чем ЕЦБ.

"Усиление доллара, наблюдавшееся в феврале, вероятно, уже исчерпало себя, — сказал Майкл Браун, рыночный аналитик TraderX. — Не удивлюсь, если мы увидим некоторую консолидацию до выступления (председателя ФРС) Пауэлла на следующей неделе и отчета по занятости в США, ожидаемого в следующую пятницу. Дальнейшее существенное усиление доллара сейчас представляется маловероятным".

Также ожидается, что Банк Японии начнет сворачивать чрезвычайные меры стимулирования вскоре после того, как в апреле его управляющий Харухико Курода уйдет в отставку.

Данные по инфляции в Токио за февраль превысили установленный Банком Японии целевой уровень девятый месяц подряд, но индикатор базовой инфляции отступил от максимума за 42 года.

Пара доллар США/японская иена снизилась на 0,54%, до 136,02. В четверг она поднималась до максимума с 20 декабря 137,10, а с начала недели снизилась на 0,3%. Тем не менее, если пара в пятницу вырастет, это будет означать продолжение периода роста, начавшегося в середине января.

Пара евро/доллар США выросла на 0,16%, до 1,0614. В начале недели она опускалась до минимума почти за два месяца 1,0533. По сравнению с прошлой пятницей пара поднялась на 0,7%.

Пара британский фунт/доллар США укрепилась на 0,44%, до 1,1998, и готовится закончить неделю ростом на 0,4% после того, как Великобритания и Евросоюз заключили соглашение по североирландскому протоколу. Кроме того, опубликованные в пятницу данные показали, что активность в сфере услуг Великобритании в феврале росла максимальными темпами за восемь месяцев.

Пара австралийский доллар/доллар США выросла на 0,42%, до 0,6758, а с начала недели прибавила 0,48%.

Биткоин снизился на 4,8%, до 22 348 долларов США, ранее достигнув минимума за две с половиной недели 22 000 долларов. Эфир ослаб на 5,0%, до 1565 долларов, после достижения ранее в пятницу минимума с середины февраля 1 543,60 доллара.