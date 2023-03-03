МОСКВА, 3 мар — ПРАЙМ. Британский фунт в пятницу вырос на фоне данных, которые показали самый быстрый рост деловой активности в Великобритании за восемь месяцев в феврале, что укрепило среди инвесторов мнение о том, что Банк Англии продолжит повышать процентные ставки и после марта. Фунт в пятницу торгуется без значительных изменений

Согласно окончательным данным, индекс менеджеров по снабжению (PMI) для сферы услуг в феврале вырос до 53,5 против 48,7 в январе. Это был самый сильный рост активности с июня прошлого года. Значения индекса выше 50 указывают на рост активности.

Восстановление деловой активности в сфере услуг, которая выросла впервые с августа, частично связана с ожиданиями того, что процентные ставки уже формируют свой пик.

Пара фунт/доллар выросла на 0,4%, до 1,199, а пара евро/фунт упала на 0,3%, до 0,8845.

На этой неделе фунт вырос почти на 1% ввиду сдвига ожиданий рынка относительно ставок Банка Англии и отчасти ввиду достижения соглашения между Великобританией и ЕС относительно торговых правил для Северной Ирландии после Brexit.

На финансовых рынках ожидают, что ключевая ставка Банка Англии достигнет пика на 4,75% в августе против текущих 4%. Месяц назад ожидалось, что ставка достигнет пика около 4%.