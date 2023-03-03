МОСКВА, 3 мар — ПРАЙМ. Рубль в пятницу снижается к основным валютам, торгуемым на Московской бирже на фоне дешевеющей нефти и снижения продаж валюты Минфином РФ, следует из данных торгов и комментариев экспертов. Аналитик объяснил, почему доллар не будет по 200 рублей

Курс доллара расчетами "завтра" на 17.05 мск повышался на 21 копейку, до 75,53 рубля, евро рос на 67 копеек, до 80,13 рубля, свидетельствуют данные Московской биржи.

Курс юаня расчетами "завтра" при этом прибавлял 5 копеек, до 10,92 рубля, а объем торгов ими составлял 48,3 миллиарда рублей против 44,6 миллиарда по евро и 48 миллиардов по доллару.

Доллар при этом повышался к рублю на 0,3%, евро – на 0,9%, юань — 0,5%.

Рублевая цена нефти составляла около 6,25 тысячи за баррель сорта Brent. Рублевая цена нефти помогает оценить доходы российского бюджета, что в свою очередь определяет параметры покупки/продажи валюты Центробанком РФ для Минфина в рамках бюджетного правила. Эти операции влияют на биржевой курс рубля.

РУБЛЬ ПОД ДАВЛЕНИЕМ

Российская валюта в пятницу снижается к доллару и в большей степени против евро и юаня.

"Внешний фон для рубля ухудшился из-за слабой динамики нефтяных цен. Дополнительным негативом могло выступить сообщение Минфина РФ о том, что в новом месячном периоде с 7 марта в рамках бюджетного правила будет продаваться в 1,6 раза меньше юаней, чем в завершающемся месячном периоде.", — комментирует Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций".

Стоимость нефти к 17.05 мск снижалась на 2,2% до 82,9 доллара за баррель сорта Brent, корректируя рост, преобладавший на протяжение большей части недели. Гримасы доллара обернутся проблемами для всего мира

Ранее в пятницу Минфин России сообщил, что объем продажи валюты по бюджетному правилу в период с 7 марта по 6 апреля составит 119,8 миллиарда рублей, по 5,4 миллиарда рублей в день. В период с 7 февраля по 6 марта объем продажи валюты предполагался на уровне 160,2 миллиарда рублей, по 8,9 миллиарда рублей в день.

ПРОГНОЗЫ

Основным фактором слабости российской валюты в последнее время является рост импорта, стимулирующий спрос на валюту, считает Андрей Кочетков из компании "Открытие инвестиции".

"Если судить по февральскому PMI в производственной сфере, то российские компании активно наращивают складские запасы. Открытие Китая после коронавирусных ограничений предполагает улучшение логистики поставок, что и будет способствовать увеличению импорта из этой страны", — поясняет он, говоря о факторах курсообразования рубля. Чем рубль грядущий успокоился?

Говоря о бюджетном правиле, Дмитрий Полевой из компании "Локо-инвест", отмечает, что с мая могут начаться покупки валюты, но до конца года они вряд ли превысят в эквиваленте один миллиард долларов в месяц.

"Это означает снижение поддержки для рубля со стороны Минфина РФ. Но нужно помнить, что более высокие налоги потребуют и больших продаж валюты экспортерами, поэтому чистый эффект на курс будет незначительным. Мы по-прежнему допускаем умеренный рост рубля в марте и втором квартале (на фоне стабилизации экспорта, торможения импорта и чуть меньшего оттока капитала), но диапазон курса доллара до конца года остается прежним – 70-80 рублей", — говорит он.