МОСКВА, 3 мар — ПРАЙМ. Стоимость доллара немного замедлила темпы снижения к евро в пятницу вечером после выхода данных о деловой активности в сфере услуг США, следует из данных торгов. Доллар снизился против иены

По состоянию на 18.51 мск курс евро к доллару рос до 1,0599 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0596 доллара. До выхода статистики евро дорожал до 1,062 доллара.

Курс доллара к иене снижался до 136,29 иены со 136,76 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) уменьшался на 0,15%, до 104,87 пункта.

В пятницу валютные инвесторы оценивают данные статистики, согласно которым индекс деловой активности в сфере услуг США в феврале сократился до 55,1% с показателя января в 55,2%. Аналитики прогнозировали большее снижение индекса – до 54,5%.

Неделю американская валюта может завершить в минусе к обеим валютам – с понедельника доллар подешевел к евро на 0,6%, к иене – на 0,2%. Индекс доллара за это время снизился на 0,3%.