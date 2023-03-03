МОСКВА, 3 мар — ПРАЙМ. Рубль в пятницу снизился, а за неделю повысился к доллару и к юаню: иностранные валюты "закрыли торги" соответственно на отметках 75,63 рубля и 10,93 рубля, следует из данных Московской биржи. Доллар замедлил снижение к евро после выхода американской статистики

Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день повысился на 32 копейки, до 75,63 рубля, юаня — на 6 копеек, до 10,93 рубля, евро вырос на 84 копейки, до 80,29 рубля.

Доллар за неделю снизился на 50 копеек, юань – на 4 копейки, евро — на 9 копеек.