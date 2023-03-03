МОСКВА, 3 мар — ПРАЙМ, Дмитрий Майоров. Рубль в пятницу снизился к основным валютам, торгуемым на Московской бирже, на фоне дешевевшей нефти и снижения продаж валюты Минфином РФ в рамках бюджетного правила, следует из данных торгов и комментариев экспертов. Рубль опускается в ходе торгов пятницы

Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день повысился на 32 копейки, до 75,63 рубля, юаня — на 6 копеек, до 10,93 рубля, евро вырос на 84 копейки, до 80,29 рубля.

Объем торгов юанями в пятницу составил 54,4 миллиарда рублей против 46,5 миллиарда по евро и 54,7 миллиарда по доллару.

Доллар поднялся на 0,4%, евро вырос на 1,1%, юань – на 0,6%.

Рублевая цена нефти составила около 6,48 тысячи за баррель сорта Brent. Рублевая цена нефти помогает оценить доходы российского бюджета, что в свою очередь определяет параметры покупки/продажи валюты Центробанком РФ для Минфина в рамках бюджетного правила. Эти операции влияют на биржевой курс рубля.

РУБЛЬ ПОД ДАВЛЕНИЕМ

Российская валюта в пятницу торговалась в минусе к доллару, евро и юаню, отыгрывая ряд понижательных факторов.

"Внешняя и внутренняя конъюнктура для российской валюты к концу минувшей недели ухудшилась. Здесь и усилившееся давление геополитики, и потеря уверенности в повышательной динамике нефтяных цен, и решение Минфина в новом месячном периоде с 7 марта в рамках бюджетного правила продавать в 1,6 раза меньше юаней, чем в феврале. Последнее для многих аналитиков стало неожиданностью, а для рубля локально – не самой приятной новостью", — комментирует Денис Буйволов из "БКС Мир инвестиций".

Стоимость нефти большую часть дня оставалась в минусе, добавляя давления на рубль. Однако к 21.24 мск она уже повышалась на 1,1%, до 85,7 доллара за баррель сорта Brent. Волатильность выросла на фоне публикации газеты The Wall Street Journal о том, что ОАЭ ведут внутренние обсуждения о возможности выхода из ОПЕК, которая была позже опровергнута другими СМИ.

Ранее в пятницу Минфин России сообщил, что объем продажи валюты по бюджетному правилу в период с 7 марта по 6 апреля составит 119,8 миллиарда рублей, по 5,4 миллиарда рублей в день. В период с 7 февраля по 6 марта объем продажи валюты предполагался на уровне 160,2 миллиарда рублей, по 8,9 миллиарда рублей в день.

ПРОГНОЗЫ

Снижение продаж валюты по бюджетному правилу указывает на вероятное сокращение объема недополученных нефтегазовых доходов бюджета, а это уже благоприятно в разрезе средне- и долгосрочных перспектив российской нацвалюты, полагает Буйволов из "БКС Мир инвестиций".

В целом давление на рубль сохраняется, и обусловлено оно дефицитом государственного бюджета и потенциальными рисками усиления инфляции, говорит Иван Капустянский из УК "Первая".

"Тем не менее, поддержку рублю оказывают ЦБ, который перешел к ужесточению монетарной политики (путем повышения норм резервирования для банков), и Минфин РФ, который снизил объем, но продолжает реализовывать юани. В краткосрочной перспективе рубль продолжит консолидацию вблизи текущих курсовых уровней", — добавляет он.