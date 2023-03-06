Курс рубля повышается к доллару и евро, но стабилен к юаню
Мосбиржа: рубль повышается к доллару до 75,55, к евро - до 80,02 и стабилен к юаню - 10,93
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МОСКВА, 6 мар — ПРАЙМ. Рубль в начале торгов повышается против доллара и евро и стабилен к юаню: инвалюты торгуются около 75,55 рубля, 80,02 рубля и 10,93 рубля соответственно, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 7.05 мск снижался на 8 копеек — до 75,55 рубля, евро — на 27 копеек, до 80,02 рубля, юань стабилизировался около 10,93 рубля.
https://1prime.ru/Forex/20230306/839980775.html
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