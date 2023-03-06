МОСКВА, 6 мар — ПРАЙМ. Рубль в начале торгов повышается против доллара и евро и стабилен к юаню: инвалюты торгуются около 75,55 рубля, 80,02 рубля и 10,93 рубля соответственно, следует из данных Московской биржи. Эксперты раскрыли, что ждет рубль и рынок акций на следующей неделе

Курс доллара расчетами "завтра" на 7.05 мск снижался на 8 копеек — до 75,55 рубля, евро — на 27 копеек, до 80,02 рубля, юань стабилизировался около 10,93 рубля.