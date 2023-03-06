МОСКВА, 6 мар — ПРАЙМ. Курс доллара снижается к другим основным мировым валютам в понедельник утром, следует из данных торгов. Инвесторы ожидают выступлений главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла. Назван справедливый курс доллара

По состоянию на 7.50 мск курс евро к доллару рос до 1,0644 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0632 доллара. Курс доллара к иене опускался до 135,61 иены со 135,86 иены. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) уменьшался на 0,06%, до 104,46 пункта.

Пауэлл во вторник и среду выступит в конгрессе США. Рынки рассчитывают услышать подсказки по монетарной политике регулятора.

По данным CME Group, аналитики ожидают нового повышения ключевой ставки в марте: 75,3% — вновь на 25 базисных пунктов, до 4,75-5% годовых, а 24,7% — уже на 50 базисных пунктов. Повышение ставки традиционно поддерживает курс национальной валюты, но инвесторы будут также оценивать сроки возможного завершения цикла повышения.

Также в пятницу будут обнародованы данные по безработице в США. Этот показатель является одним из важнейших для решений ФРС по монетарной политике. Эксперты предполагают, что безработица в стране в феврале сохранилась на уровне января в 3,4%, а число рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики выросло на 200 тысяч после увеличения на 517 тысяч месяцем ранее.