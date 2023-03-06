МОСКВА, 6 мар — ПРАЙМ. Курс доллара снижается к другим основным мировым валютам в понедельник утром, следует из данных торгов. Инвесторы ожидают выступлений главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла.

Денежные купюры США.

Назван справедливый курс доллара

По состоянию на 7.50 мск курс евро к доллару рос до 1,0644 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0632 доллара. Курс доллара к иене опускался до 135,61 иены со 135,86 иены. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) уменьшался на 0,06%, до 104,46 пункта.

Пауэлл во вторник и среду выступит в конгрессе США. Рынки рассчитывают услышать подсказки по монетарной политике регулятора.

По данным CME Group, аналитики ожидают нового повышения ключевой ставки в марте: 75,3% — вновь на 25 базисных пунктов, до 4,75-5% годовых, а 24,7% — уже на 50 базисных пунктов. Повышение ставки традиционно поддерживает курс национальной валюты, но инвесторы будут также оценивать сроки возможного завершения цикла повышения.

Также в пятницу будут обнародованы данные по безработице в США. Этот показатель является одним из важнейших для решений ФРС по монетарной политике. Эксперты предполагают, что безработица в стране в феврале сохранилась на уровне января в 3,4%, а число рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики выросло на 200 тысяч после увеличения на 517 тысяч месяцем ранее.