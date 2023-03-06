МОСКВА, 6 мар — ПРАЙМ. В выходные Китай вопреки ожиданиям рынков установил скромный целевой уровень роста экономики на этот год. После этого решения австралийский и новозеландский доллары снизились, хотя покупки около ключевых уровней оказали им некоторую поддержку. Власти Китая отметили стабильное улучшение экономической ситуации в стране

В начале сессии понедельника австралийский доллар снизился против доллара США на 0,4%, до 0,6743, но потом стабилизировался в районе 0,6756, на 0,2% ниже уровня закрытия пятницы. Ключевая поддержка пары находится на минимуме января 0,6689, а для дальнейшего роста ей надо пробить скользящую среднюю за 200 дней на 0,6790.

Пара новозеландский доллар/доллар США торговалась со снижением на 0,1%, по 0,6215, чуть выше достигнутого на прошлой неделе минимума за три месяца 0,6134.

В воскресение сессия Всекитайского собрания народных представителей установила целевой уровень роста ВВП в этом году около 5%. Ожидается, что на сессии также будут проведены самые существенные изменения в руководстве страны за десять лет.

Целевой уровень роста ВВП оказался ниже ожидавшегося, так как недавно источники во властных структурах Китая говорили Reuters, что цель может быть установлена в диапазоне до 6%.

"Рост пары австралийский доллар/доллар США выше 0,6750 сдержало осторожное решение по целевому уровню роста экономики Китая в 2023 году", — сказал аналитик Westpac Шон Кэллоу.

Австралийская валюта может получить поддержку во вторник, когда, как ожидается, Резервный банк Австралии на десятом заседании подряд повысит ставки, продолжив самый агрессивный цикл ужесточения политики за несколько десятилетий.

"Повышение ключевой ставки на 25 базисных пунктов — вопрос решенный, поэтому важны будут ориентиры на будущее и укажет ли тон заявления РБА на то, что ставка достигнет пика на уровне 4,2%, как ожидают рынки", — сказал главный аналитик Pepperstone Крис Уэстон.

Инвесторы также будут следить за слушаниями в конгрессе во вторник и в среду, на которых председателя ФРС Джерома Пауэлла будут спрашивать о необходимости более существенного повышения ставок в США с учетом силы последних экономических данных.

В понедельник доходность трехлетних государственных облигаций Австралии снизилась на пять базисных пунктов, до 3,541%, а доходность десятилетнего долга — на десять базисных пунктов, до 3,806%.