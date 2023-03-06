МОСКВА, 6 мар — ПРАЙМ. Китайский юань снизился в понедельник, после того как накануне Пекин установил более низкий целевой уровень роста экономики на 2023 год, чем ожидали рынки. Это решение ослабило надежды инвесторов на существенное стимулирование в Китае, в то время как они ожидают сигналов о дальнейшем повышении процентных ставок ФРС. Гримасы доллара обернутся проблемами для всего мира

Перед началом сессии Народный банк Китая установил срединный курс доллара США к юаню на уровне 6,8951 против 6,9117 в пятницу. На континентальном рынке пара открылась на 6,9072, а на момент написания статьи торговалась по 6,9081.

В воскресенье сессия Всекитайского собрания народных представителей установила целевой уровень роста ВВП на 2023 год на уровне около 5%. Ожидается, что на сессии также будут проведены самые существенные изменения в руководстве страны за десять лет.

"На отношение участников рынка к юаню негативное воздействие оказало не оправдавшее их ожиданий решение о целевом уровне роста экономики в 2023 году, которое ослабило надежды на существенное стимулирование", — говорят аналитики Maybank.

"Тем не менее мы с осторожным оптимизмом оцениваем перспективы роста экономики Китая", — добавляют в банке. Тушите свет: Украина нашла способ заработать

В отсутствие ожидавшегося существенного стимулирования для подтверждения перспектив роста инвесторам потребуются реальные данные, говорят аналитики Citi, добавляя, что эти данные, скорее всего, будут сильнее прогнозов.

Выходящий во вторник отчет по внешней торговле за январь и февраль наиболее важен. Если данные будут ниже прогноза, то возможно дальнейшее смягчение циклических мер, считают аналитики Goldman Sachs.

Аналитики Citi также рекомендуют инвесторам следить за решениями собрания народных представителей о назначениях на ключевые посты в органах власти Китая, заявлениями о структурных реформах и первой пресс-конференцией нового главы правительства.

"Мы узнаем намного больше 13 марта, когда Ли Цян впервые выступит перед журналистами в качестве премьер-министра, — говорят экономисты Macquarie. — Его приоритеты, стиль и распределение полномочий с первым лицом государства будут важным фактором влияния на китайскую экономику и рынки в ближайшие пять лет".

Инвесторы ждут запланированных на вторник и среду слушаний в конгрессе, на которых выступит председатель ФРС Джером Пауэлл, а также выходящего в пятницу отчета по занятости в США, который может повлиять на политику центрального банка.

На момент написания статьи индекс доллара снизился до 104,42 от уровня закрытия пятницы 104,521.

Пара доллар США/оффшорный юань торговалась по 6,9145.