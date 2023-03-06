МОСКВА, 6 мар — ПРАЙМ. Объем операций Банка России по продаже юаней на внутреннем рынке с расчетами 3 марта составил 8,9 миллиарда рублей, следует из данных на сайте регулятора. Юань слабеет на торгах понедельника

Для этих операций используются сделки с расчетами "завтра", то есть на следующий торговый день.

ЦБ РФ с 13 января возобновил валютные операции в интересах Минфина в рамках бюджетного правила. Причем теперь в этих целях покупать или продавать будут только юани.

Как сообщал Минфин, в период с 7 февраля по 6 марта это будут продажи валюты – суммарно на 160,2 миллиарда рублей, по 8,9 миллиарда рублей в день.