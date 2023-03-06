МОСКВА, 6 мар — ПРАЙМ. Рубль после утреннего повышения в понедельник растерял рост к доллару и перешел к снижению против евро, юань снижается, следует из данных торгов. Назван справедливый курс доллара

Курс доллара расчетами "завтра" на 10.53 мск повышался на 1 копейку, до 75,64 рубля, евро — на 16 копеек, до 80,45 рубля, юань терял 1 копейку, до 10,92 рубля, следует из данных Московской биржи.

В четверг доллар максимально опускался до 75,37 рубля, евро – до 80,02 рубля.

Утром в понедельник попытки укрепления доллара продолжились: он уже дорожал до 75,92 рубля, комментирует Егор Жильников из Промсвязьбанка. Банк России продал юаней на 8,9 миллиарда рублей

"В рамках недели мы ожидаем пониженной волатильности на рынке и консолидации курса доллара в диапазоне 74,5-76,5 рубля с ориентиром на верхнюю границу. На рынке сохранится низкая торговая активность со стороны экспортеров, при этом дополнительную поддержку иностранным валютам окажет решение Минфина сократить ежедневный объем продажи валюты в 1,6 раза, до 5,4 миллиарда рублей", — добавляет он.

Пока складывается впечатление, что курс доллара "рисует" довольно волатильный боковик с границами 74,5-76,5 рубля, также оценивает Алексей Антонов из компании "Алор брокер".

"Сейчас основным негативом для российской валюты является рост импорта. По некоторым оценкам, Россия восстановила свой импорт до уровня 2020 года", — добавляет он.