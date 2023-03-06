МОСКВА, 6 мар — ПРАЙМ. Доллар США ослаб в понедельник, перед запланированными на вторник и среду выступлениями председателя ФРС Джерома Пауэлла в конгрессе и выходом в пятницу данных по занятости в американской экономике. Доллар дешевеет к мировым валютам перед выступлениями главы ФРС

На момент написания статьи индекс доллара находился на 104,53 на 0,1% ниже уровня закрытия пятницы, когда он впервые с января закрыл неделю на негативной территории.

После существенного ужесточения политики в прошлом году на двух последних заседаниях ФРС замедлила темп повышения ключевой ставки до 25 базисных пунктов, но ряд сильных экономических данных позволяет участникам рыка ожидать возвращения центрального банка на агрессивную траекторию.

Рынки фьючерсов учитывают в котировках 72-процентную вероятность повышения ставки на 25 базисных пунктов на заседании 22 марта.

Инвесторы ждут выходящего в пятницу отчета по занятости, а также запланированных на вторник и среду выступлений Пауэлла в конгрессе, в которых могут быть сигналы о дальнейших действиях ФРС.

"Из событий этой недели самым важным будет выход данных по занятости", — сказала аналитик Rabobank Джейн Фоули.

Вышедший в начале февраля отчет показал стремительный рост занятости и устойчивое повышение зарплат, и это в совокупности с вышедшими позднее сильными данными по расходам потребителей и деловой активности убедило инвесторов в том, что у ФРС не будет причин понижать ставки в этом году.

С тех пор доллар вырос примерно на 2%, в основном за счет снижения иены, которая за это время потеряла против американской валюты около 5%.

Пара евро/доллар, ослабшая с начала февраля приблизительно на 3%, на момент написания статьи торговалась на уровне закрытия пятницы 1,0637.

Судя по пятничным данным рынка фьючерсов, инвесторы держат самую крупную длинную позицию по евро более чем за два года, подняв его в феврале до максимумов за девять месяцев. Но теперь евро может резко снизиться, если рынки не изменять мнение о перспективах политики ФРС и данные еврозоны не станут существенно сильнее.

"Вероятно, на этом этапе трейдеры наращивают такие позиции, ожидая восстановления, а вместо этого может наступить техническая рецессия, за которой последует устойчивость, но этого недостаточно", — сказала Фоули.

Помимо данных по занятости инвесторы изучат заявления Пауэлла.

Аналитики Citi ожидают, что Пауэлл скажет о предпочтительности повышения ставки шагом по 25 базисных пунктов, но не исключит и любых других вариантов, так как выступать он будет до выхода отчета по занятости.

По прогнозу Citi, в феврале в США прибавилось 255 000 рабочих мест после скачка на 517 000 в январе. Значительное превышение прогноза может обусловить повышение ставки на 50 базисных пунктов, сказали в банке.

Японская иена снизилась против доллара США на 0,2%, за доллар давали 136,02 иены.

На пятницу запланировано заседание Банка Японии, которое станет последним для его действующего главы Харухико Куроды.

Если он завершит срок пребывания на этом посту сигналами о сильной склонности к мягкой политике, у иены могут возникнуть проблемы, особенно если на этой неделе продолжится рост доходности в США, считают Saxo Markets.

Доллар вырос против китайского юаня до 6,938, после того как накануне Пекин установил цель роста экономики на 2023 год около 5%, то есть ниже, чем ожидали рынки.

Пара австралийский доллар/доллар США ослабла на 0,5%, до 0,6737.