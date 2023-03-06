МОСКВА, 6 мар — ПРАЙМ. Курс евро ушел в минус к доллару после выхода слабой статистики по еврозоне, свидетельствую данные торгов. Курс рубля повышается к доллару и евро, но стабилен к юаню

По состоянию на 14.20 мск курс евро к доллару снижался до 1,0625 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0632 доллара. Курс доллара к иене рос до 136,05 иены со 135,86 иены. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) увеличивался на 0,13%, до 104,66 пункта.

До выхода статистики по еврозоне европейская валюта росла к доллару.

Объем розничных продаж в еврозоне в январе вырос на 0,3% по сравнению с декабрем, а в годовом исчислении — уменьшился на 2,3%. Аналитики ожидали роста на 1% в месячном выражении и снижения на 1,8% в годовом.

Инвесторы также ждут выступлений главы Федеральной резервной системы США Джерома Пауэлла перед комитетами палаты представителей и сената во вторник и среду. Его комментарии могут повлиять на динамику курса доллара.