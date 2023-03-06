МОСКВА, 6 мар — ПРАЙМ. В понедельник британский фунт снизился против доллара США и евро. На этой неделе в Великобритании не ожидается важных данных, и инвесторы сосредоточили внимание на рисках для мировой экономики. Фунт укрепился на фоне данных о росте деловой активности в Великобритании

К 11.09 по Гринвичу пара фунт/доллар снизилась на 0,27%, до 1,201. Против евро фунт потерял 0,25%, за евро давали 88,50 пенса.

"Важных для фунта событий не ожидается, а на прошлой неделе мы уже многое слышали от некоторых руководителей Банка Англии", — сказал аналитик ING Франческо Песоле.

По его словам, ожидаемые во вторник и в среду выступления главы ФРС Джером Пауэлла и выходящий в пятницу отчет по занятости в США станут приоритетными событиями для рынков, по которым трейдеры будут судить о степени агрессивности дальнейших шагов центрального банка США.

"Мы будет следить за парой фунт/доллар, а также за парой евро/фунт, потому что тренды фунта сильно зависят от рисков в мировой экономике", — сказал Песоле.

Вышедшие в понедельник данные показали самый сильный рост активности в строительном секторе Великобритании в феврале за девять месяцев после ее сокращения в течение двух месяцев подряд.

На среду запланировано выступление представителя Банка Англии Сары Бриден, а в пятницу выйдет оценка ВВП Великобритании за январь. Декабрьские данные показали, что британская экономика едва избежала рецессии. По прогнозу экономистов, в ноябре-январе ВВП остался без изменений.

После того как с конца 2021 года Банк Англии десять раз повышал ключевую ставку, она находится на уровне 4%. Рынки учитывают в котировках ее повышение еще на 25 базисных пунктов на заседании 23 марта с вероятностью 93%.