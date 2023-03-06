МОСКВА, 6 мар — ПРАЙМ, Дмитрий Майоров. Рубль после разнонаправленных утренних колебаний повышается днем к доллару и юаню, но стабилизируется против евро в отсутствие сильных сигналов, следует из данных Московской биржи и комментариев экспертов. Рубль растерял рост к доллару

Курс доллара расчетами "завтра" на 16.12 мск снижался на 24 копейки, до 75,39 рубля, евро — на 2 копейки, до 80,27 рубля, свидетельствуют данные Московской биржи.

Курс юаня расчетами "завтра" при этом терял 9 копеек, до 10,84 рубля, а объем торгов ими составлял 62,3 миллиарда рублей против 42,3 миллиарда по евро и 50,9 миллиарда по доллару.

Доллар при этом снижался к рублю на 0,3%, евро – в пределах 0,05%, юань – на 0,8%.

В понедельник доллар колеблется в диапазоне 75,24-75,92 рубля, евро – до 79,92-80,89 рубля, юань – 10,82-10,98 рубля.

Рублевая цена нефти составляла около 6,4 тысячи за баррель сорта Brent. Рублевая цена нефти помогает оценить доходы российского бюджета, что в свою очередь определяет параметры покупки/продажи валюты Центробанком РФ для Минфина в рамках бюджетного правила. Эти операции влияют на биржевой курс рубля.

РУБЛЬ В КОЛЕБАНИЯХ

Российская валюта в ходе понедельника торговалась разнонаправленно к доллару, евро и юаню в отсутствие сильных драйверов курсовой динамики.

"Пока сложно говорить об однозначном преимуществе российской валюты. Так, в первой половине дня доллар обновил недельный максимум и поднимался выше 75,9 рубля. В понедельник не ожидается важных статистических событий, и в целом на текущей укороченной неделе торговая активность будет ниже, чем обычно", — говорит Юрий Кравченко из компании "Велес капитал".

Стоимость нефти к 16.12 мск падала на 1,2%, до 84,8 доллара за баррель сорта Brent на макроэкономическом негативе. Власти Китая в воскресенье оценили перспективы роста ВВП страны в текущем году в 5%, что оказалось слабее ожиданий рынков. КНР является одним из крупнейших мировых потребителей и импортеров нефти.

ПРОГНОЗЫ

Нельзя исключать понижательную коррекцию рубля в силу ухода инвесторов от риска в преддверии выходного дня в середине недели, предупреждает Кравченко из компании "Велес капитал".

"В марте мы ожидаем достаточно высокую вероятность повторения долларом февральских максимумов (76,4-76,5 рубля), хотя основная борьба, вероятно будет происходить за закрепление доллара выше 76 рублей. При этом с учетом того, что из-за введения единого налогового платежа (ЕНП) все крупнейшие налоговые платежи "отодвинуты" теперь почти на самый конец месяца, рублю можно не ожидать видимой поддержки от продажи валюты экспортерами до последней недели марта", — добавляет он.

Ориентиры для курса доллара, евро и юаня на закрытие сессии понедельника: 73,7–76 рублей, 78–81 рубль и 10,55–11 рублей соответственно, оценивает Владимир Чернов из Freedom Finance Global.