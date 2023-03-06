МОСКВА, 6 мар — ПРАЙМ. Рубль в понедельник вырос к доллару и юаню: иностранные валюты "закрыли торги" соответственно на отметках 75,45 рубля и 10,86 рубля, следует из данных Московской биржи. Доллар снизился на ожидании заявлений главы ФРС и данных по занятости

Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) снизился на 19 копеек, до 75,45 рубля, юаня — на 7 копеек, до 10,86 рубля, евро вырос на 18 копеек, до 80,47 рубля.