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2023
https://1prime.ru/Forex/20230306/839991010.html
Доллар и юань понизились в понедельник
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Рубль в понедельник вырос к доллару и юаню: иностранные валюты "закрыли торги" соответственно на отметках 75,45 рубля и 10,86 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс... ПРАЙМ, 06.03.2023
валюта, рынки, новости, россия, доллар, юань, курс валют
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 6 мар — ПРАЙМ. Рубль в понедельник вырос к доллару и юаню: иностранные валюты "закрыли торги" соответственно на отметках 75,45 рубля и 10,86 рубля, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) снизился на 19 копеек, до 75,45 рубля, юаня — на 7 копеек, до 10,86 рубля, евро вырос на 18 копеек, до 80,47 рубля.