МОСКВА, 6 мар — ПРАЙМ. Курс доллара снижается по отношению к евро и слабо растет к иене в понедельник вечером, инвесторы находятся в ожидании выступлений председателя Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика. Доллар и юань понизились в понедельник

По состоянию на 19.13 мск курс евро к доллару рос до 1,0688 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0632 доллара. Курс доллара к иене увеличивался до 135,88 иены со 135,86 иены. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) снижался на 0,22%, до 104,3 пункта.

Во вторник и среду Пауэлл будет выступать в конгрессе США. Инвесторы рассчитывают получить от главы ФРС подсказки относительно дальнейшей политики регулятора.

"Пауэлл, безусловно, повторит, что ФРС еще не закончила борьбу с инфляцией, что рынок труда остается особенно сильным, что "мягкая посадка" возможна, однако ФРС без колебаний пожертвует экономическим ростом ради скорейшего замедления инфляции", — сказала порталу MarketWatch старший аналитик Swissquote Bank Ипек Озкардеская (Ipek Ozkardeskaya).

Также на этой неделе в пятницу будут опубликованы данные по рынку труда США. Аналитики прогнозируют, что безработица в стране в феврале осталась на уровне января в 3,4%, а число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось на 200 тысяч после роста на 517 тысяч в предыдущем месяце.