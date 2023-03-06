МОСКВА, 6 мар — ПРАЙМ, Елена Лыкова. Российская валюта подросла к доллару и юаню, при этом несколько снизилась к евро на нейтральном внешнем фоне: американская валюта закончила торговый день на уровне 75,45 рубля, европейская – 80,47 рубля, а китайская — снизилась до 10,86 рубля, следует из данных Московской биржи. Рубль днем растет против доллара и юаня, но стабилен к евро

Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) снизился на 19 копеек, до 75,45 рубля, юаня — на 7 копеек, до 10,86 рубля, евро вырос на 18 копеек, до 80,47 рубля.

РУБЛЬ ПОКАЗАЛ СТАБИЛЬНОСТЬ

Рубль после разнонаправленных утренних колебаний повышался днем к доллару и юаню, но мало менялся к евро в отсутствие сильных сигналов.

Объем торгов долларом в понедельник составил более 62,74 миллиарда рублей, юанем — превысил 78,178 миллиарда рублей, евро — более 52,2 миллиарда рублей.

"Рубль пытается восстановить позиции благодаря нейтральному внешнему фону и отсутствию важных событий внутри РФ. Риски нагнетания геополитической обстановки, активизировавшиеся на прошлой неделе, не получили продолжения, что позволило рублю компенсировать часть потерь", — говорит начальник аналитического управления банка "Зенит" Владимир Евстифеев.

Сокращение объемов покупки валюты Минфином в рамках бюджетного правила выглядит нейтральным, поскольку может свидетельствовать о нормализации экспортных поступлений, добавляет он.

Ранее в пятницу Минфин России сообщил, что объем продажи валюты по бюджетному правилу в период с 7 марта по 6 апреля составит 119,8 миллиарда рублей, по 5,4 миллиарда в день. В период с 7 февраля по 6 марта объем продажи валюты предполагался на уровне 160,2 миллиарда рублей, по 8,9 миллиарда в день.

ПРОГНОЗЫ

Вероятно, наиболее острый период ослабления рубля уже прошел, далее рубль будет реагировать на два фактора: локальный спрос на валюту и скорость адаптации экспортеров к новым рынкам сбыта, считает Евстифеев.

"Оба этих драйвера скорее поддерживают стоимость иностранной валюты, особенно с учетом сокращения добычи нефти в РФ с начала марта. Поводов для обновления среднесрочных минимумов у рубля сейчас немного, более равновесным выглядит диапазон 75-76 рублей за доллар", — прогнозирует эксперт.

По оценкам Александра Бахтина из "БКС Мир инвестиций", во вторник пара доллар-рубль может двигаться в пределах 74-76 рублей.

"Во вторник нельзя исключать некоторой коррекции рубля: часть участников рынка может вернуться на торги лишь со следующей недели, поэтому предпочтет выйти из рисковых активов на период выходных. При этом завтра вечером рынок будут ожидать выступления главы ФРС, что, вероятно, только усилит осторожность и умерит аппетит инвесторов к риску перед данным событием", — говорит Юрий Кравченко из "Велес Капитала".

В марте эксперт ожидает достаточно высокую вероятность повторения долларом февральских максимумов (76,4-76,5 рубля), хотя основная борьба в паре, скорее всего, будет происходить за закрепление выше 76 рублей.

"При этом с учетом того, что из-за введения единого налогового платежа (ЕНП) все крупнейшие выплаты в бюджет "отодвинуты" теперь почти на самый конец месяца, рублю можно не ожидать видимой поддержки экспортеров до последней недели марта", — добавляет он.