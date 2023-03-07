МОСКВА, 7 мар — ПРАЙМ. Международные валюты не должны становиться оружием для односторонних санкций или синонимом запугивания, заявил во вторник на ежегодной пресс-конференции министр иностранных дел Китая Цинь Ган. ЦБ продлил на полгода ограничения на снятие иностранной валюты

"Говоря о том, какую валюту использовать в торговле между Россией и Китаем, то ответ весьма прост: нужно использовать ту валюту, которая удобна, безопасна и заслуживает доверия", — заявил Цинь Ган, отвечая на вопрос о том, могут ли Россия и Китай отказаться от использования доллара в двусторонней торговле.

Он подчеркнул, что "международные валюты не должны становиться оружием односторонних санкций, не говоря уже о том, что они не должны становиться синонимом травли и угроз".