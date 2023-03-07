Мосбиржа: курс рубля снижается к доллару до 75,50, к юаню - до 10,86
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МОСКВА, 7 мар — ПРАЙМ. Курс рубля в начале торгов вторника слегка снижается к доллару и юаню: курс американской валюты к текущему моменту поднимается до 75,50 рубля, китайской — до 10,86 рубля, с евро сделок пока нет, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 7.06 мск повышается на 6 копеек, до 75,50 рубля, юаня – на 1 копейку, до 10,86 рубля.
https://1prime.ru/Forex/20230307/839994758.html
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