МОСКВА, 7 мар — ПРАЙМ. Курс рубля в начале торгов вторника слегка снижается к доллару и юаню: курс американской валюты к текущему моменту поднимается до 75,50 рубля, китайской — до 10,86 рубля, с евро сделок пока нет, следует из данных Московской биржи. Рубль вырос к доллару и юаню, но снизился к евро

Курс доллара расчетами "завтра" на 7.06 мск повышается на 6 копеек, до 75,50 рубля, юаня – на 1 копейку, до 10,86 рубля.