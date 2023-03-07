МОСКВА, 7 мар /ПРАЙМ/. Мир сейчас распадается на новые валютные зоны, рубль может стать главным платежным средством в той, куда войдет Россия вместе с дружественными странами, заявил РИА Новости российский экономист Михаил Хазин. Комитет Госдумы одобрил законопроект о внедрении цифрового рубля

"Мир сегодня меняется самым кардинальным образом, он уже никогда не будет таким, каким был до 24 февраля прошлого года. Мир, и это видно уже сейчас, распадается не только на новые экономические, но и на новые валютные зоны", — сказал он.

В одну из таких валютных зон, по его мнению, кроме России, "войдут ее ближайшие соседи, Иран, Турция и арабский мир, возможно, кто-то еще".

На вопрос, какая в ней будет ходить валюта, эксперт ответил, что пока сказать сложно.

"Может, ею станет наш рубль, а, быть может, появится некая другая объединенная валюта, как, допустим, в Евросоюзе", — заключил Хазин.

Полный текст интервью читайте на сайте РИА Новости (медиагруппа "Россия сегодня") ria.ru 7 марта в 10.00 мск.