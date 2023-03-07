МОСКВА, 7 мар — ПРАЙМ. Стоимость доллара снижается к евро и растет к иене во вторник утром, в то время как инвесторы продолжают ждать выступления главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла, следует из данных торгов. Названы лучшие способы бегства от доллара

По состоянию на 8.22 мск курс евро к доллару растет до 1,0688 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0678 доллара, курс доллара к иене — поднимается до 136,02 иены со 135,91 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) снижается на 0,14%, до 104,21 пункта.

Позднее во вторник глава ФРС выступит перед банковским комитетом сената, а в среду — перед финансовым комитетом. Рынки ожидают, что Пауэлл даст больше подсказок о дальнейшей монетарной политике.

С прошлого года ФРС последовательно повышает учетную ставку для борьбы с инфляцией. По данным CME Group, 70,1% аналитиков ожидают нового повышения в марте, и вновь на 0,25 процентного пункта — до 4,75-5% годовых, а остальные — сразу на 0,5 п.п.

Эксперты также предполагают, что уровень безработицы в стране в феврале сохранился на уровне января в 3,4%, а число рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики выросло на 200 тысяч после увеличения на 517 тысяч месяцем ранее. Эти данные будут опубликованы в пятницу.