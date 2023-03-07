Курс доллара снизился до 1,068 за евро и вырос до 136,02 иены перед выступлением главы ФРС
МОСКВА, 7 мар — ПРАЙМ. Стоимость доллара снижается к евро и растет к иене во вторник утром, в то время как инвесторы продолжают ждать выступления главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла, следует из данных торгов.
По состоянию на 8.22 мск курс евро к доллару растет до 1,0688 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0678 доллара, курс доллара к иене — поднимается до 136,02 иены со 135,91 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) снижается на 0,14%, до 104,21 пункта.
Позднее во вторник глава ФРС выступит перед банковским комитетом сената, а в среду — перед финансовым комитетом. Рынки ожидают, что Пауэлл даст больше подсказок о дальнейшей монетарной политике.
С прошлого года ФРС последовательно повышает учетную ставку для борьбы с инфляцией. По данным CME Group, 70,1% аналитиков ожидают нового повышения в марте, и вновь на 0,25 процентного пункта — до 4,75-5% годовых, а остальные — сразу на 0,5 п.п.
Эксперты также предполагают, что уровень безработицы в стране в феврале сохранился на уровне января в 3,4%, а число рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики выросло на 200 тысяч после увеличения на 517 тысяч месяцем ранее. Эти данные будут опубликованы в пятницу.
https://1prime.ru/Forex/20230307/839995605.html