Курс юаня к доллару снизился перед выходом данных по внешней торговле Китая
МОСКВА, 7 мар — ПРАЙМ. На малоактивных торгах в узком диапазоне во вторник китайский юань снизился. Инвесторы продавали рискованные активы перед выходом данных по внешней торговле Китая, которые, как ожидалось, должны были указать на ослабление внешнего спроса.
В пятницу министр торговли Китая Ван Вэньтао сказал, что в этом году понижательное давление на экспорт и импорт Китая существенно усилится в результате обострения рисков рецессии и ослабления внешнего спроса.
Кроме того, отношение инвесторов к юаню "подорвано разочаровывающим целевым уровнем роста ВВП в 2023 году", считают аналитики Maybank. По их словам, это решение ослабило надежды инвесторов на значительное стимулирование китайской экономики.
На континентальном рынке пара доллар/юань открылась на 6,9400, а на момент написания статьи торговалась по 6,9395.
Перед началом сессии Народный банк Китая установил срединный курс доллара к юаню на уровне 6,9156 против 6,8951 в понедельник.
В воскресенье сессия Всекитайского собрания народных представителей установила цель роста ВВП в 2023 году на уровне около 5%. В прошлом году экономика Китая выросла на 3%, и этот темп роста был одним из самых слабых за несколько десятилетий.
"Скромный целевой уровень роста ВВП отражает трезвую оценку руководством страны стоящих перед экономикой проблем", включая слабость инвестиций в недвижимость и неопределенность вокруг внешнего спроса, написали аналитики Barclays клиентам. По их мнению, центральный банк Китая будет принимать меры для стабилизации роста кредитования.
Одной из таких мер может стать понижение в этом году нормы резервирования капиталов банками на 25-50 базисных пунктов.
На момент написания статьи индекс доллара опустился до 104,228 от уровня закрытия понедельника 104,35.
Инвесторы ждут запланированных на вторник и среду выступлений председателя ФРС Джерома Пауэлла в конгрессе, в которых они будут искать сигналы об ускорении темпа ужесточения денежно-кредитной политики на фоне сильного рынка труда. В январе уровень безработицы в США опустился до минимума за 53 с половиной года 3,4%.
На момент написания статьи пара доллар США/оффшорный юань торговалась по 6,944.
https://1prime.ru/Forex/20230307/839995877.html