МОСКВА, 7 мар — ПРАЙМ. На малоактивных торгах в узком диапазоне во вторник китайский юань снизился. Инвесторы продавали рискованные активы перед выходом данных по внешней торговле Китая, которые, как ожидалось, должны были указать на ослабление внешнего спроса. Названы лучшие способы бегства от доллара

В пятницу министр торговли Китая Ван Вэньтао сказал, что в этом году понижательное давление на экспорт и импорт Китая существенно усилится в результате обострения рисков рецессии и ослабления внешнего спроса.

Кроме того, отношение инвесторов к юаню "подорвано разочаровывающим целевым уровнем роста ВВП в 2023 году", считают аналитики Maybank. По их словам, это решение ослабило надежды инвесторов на значительное стимулирование китайской экономики.

На континентальном рынке пара доллар/юань открылась на 6,9400, а на момент написания статьи торговалась по 6,9395.

Перед началом сессии Народный банк Китая установил срединный курс доллара к юаню на уровне 6,9156 против 6,8951 в понедельник. Банк России продал юаней на 8,9 миллиарда рублей

В воскресенье сессия Всекитайского собрания народных представителей установила цель роста ВВП в 2023 году на уровне около 5%. В прошлом году экономика Китая выросла на 3%, и этот темп роста был одним из самых слабых за несколько десятилетий.

"Скромный целевой уровень роста ВВП отражает трезвую оценку руководством страны стоящих перед экономикой проблем", включая слабость инвестиций в недвижимость и неопределенность вокруг внешнего спроса, написали аналитики Barclays клиентам. По их мнению, центральный банк Китая будет принимать меры для стабилизации роста кредитования.

Одной из таких мер может стать понижение в этом году нормы резервирования капиталов банками на 25-50 базисных пунктов.

На момент написания статьи индекс доллара опустился до 104,228 от уровня закрытия понедельника 104,35.

Инвесторы ждут запланированных на вторник и среду выступлений председателя ФРС Джерома Пауэлла в конгрессе, в которых они будут искать сигналы об ускорении темпа ужесточения денежно-кредитной политики на фоне сильного рынка труда. В январе уровень безработицы в США опустился до минимума за 53 с половиной года 3,4%.

На момент написания статьи пара доллар США/оффшорный юань торговалась по 6,944.