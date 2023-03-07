МОСКВА, 7 мар — ПРАЙМ. Рубль во вторник днем стабилен к доллару и немного теряет к юаню и евро, следует из данных Московской биржи. Названы лучшие способы бегства от доллара

Курс доллара расчетами "завтра" на 12.22 мск повышался на 2 копейки — до 75,47 рубля, евро — на 9 копеек, до 80,56 рубля, юань – на 2 копейки, до 10,87 рубля.

Во вторник доллар колеблется в узком диапазоне 75,22-75,56 рубля, евро – 80,33-80,65 рубля, юань – 10,82-10,88 рубля.

На Мосбирже ключевые иностранные валюты перешли к боковому движению против рубля на фоне пониженной торговой активности, комментирует Егор Жильников из Промсвязьбанка.

"Участники торгов в начале месяца занимают выжидательную позицию в ожидании появления новых драйверов на рынке. Заметных курсовых изменений на валютном рынке сегодня ожидать не приходится. Актуальным диапазоном для доллара выступает коридор 75-76 рублей. Не исключаем тест нижней границы в преддверии завтрашнего выходного дня", — говорит он.

Похоже, что доллар ищет равновесный уровень около отметки 75 рублей, и причин для сильного курсового движения рубля пока нет, добавляет Алексей Антонов из компании "Алор брокер".