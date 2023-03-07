МОСКВА, 7 мар — ПРАЙМ. Стоимость доллара растет по отношению к евро в преддверии выступления главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла, следует из данных торгов. Названы лучшие способы бегства от доллара

По состоянию на 13.05 мск курс евро к доллару снижается до 1,0654 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0678 доллара. Курс доллара к иене в то же время опускается до 135,87 иены со 135,91 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) растет на 0,08%, до 104,44 пункта.

Валютные инвесторы на этой неделе ожидают ряд важных событий. Во-первых, во вторник и среду глава Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла выступит перед конгрессом. Трейдеры ожидают подсказок относительно дальнейшего курса монетарной политики.

Кроме того, в пятницу ожидает публикация данных о безработице в США. Аналитики полагают, что показатель в феврале осталась на уровне января в 3,4%.