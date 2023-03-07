МОСКВА, 7 мар — ПРАЙМ. Рубль перед выходным днем слегка снижается на фоне дешевеющей нефти и данных о госбюджете РФ, следует из данных Московской биржи и комментариев экспертов. Названы лучшие способы бегства от доллара

Курс доллара расчетами "завтра" на 17.02 мск повышался на 19 копеек, до 75,64 рубля, евро — на 11 копеек, до 80,58 рубля, свидетельствуют данные Московской биржи.

Курс юаня расчетами "завтра" при этом прибавлял 1 копейку до 10,86 рубля, а объем торгов ими составлял 51,5 миллиарда рублей против 41,6 миллиарда по евро и 50,5 миллиарда по доллару.

Доллар при этом повышался к рублю на 0,2%, евро – на 0,1%, юань — в пределах 0,05%.

Рублевая цена нефти составляла около 6,47 тысячи за баррель сорта Brent. Рублевая цена нефти помогает оценить доходы российского бюджета, что в свою очередь определяет параметры покупки/продажи валюты Центробанком РФ для Минфина в рамках бюджетного правила. Эти операции влияют на биржевой курс рубля.

РУБЛЬ ПОД ЛЕГКИМ ДАВЛЕНИЕМ

Российская валюта во вторник торговалась в боковом тренде с тенденцией к некоторому ослаблению. В Кремле указали на отсутствие эффекта от "потолка" цен на нефть

"Внешний фон для рубля ухудшился в начале основных торгов из-за ускорения нисходящей динамики нефтяных цен. Однако в целом российская валюта сохраняет ощутимую отстраненность от внешних и внутренних драйверов. Впрочем, данные о госбюджете РФ могут оказывать определенное давление на рубль, особенно на долгосрочном горизонте", — комментирует Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций".

В понедельник Минфин РФ представил предварительную оценку исполнения бюджета РФ за январь-февраль. Дефицит составил почти 2,6 триллиона рублей, уже приблизившись к годовому плану, добавляет эксперт.

Стоимость нефти к 17.02 мск снижалась на 0,7% до 85,6 доллара за баррель сорта Brent.

Во вторник и среду глава ФРС США Джером Пауэлл выступит перед конгрессом. Трейдеры ожидают сигналы относительно дальнейшего курса монетарной политики финрегулятора, который влияет на сырьевые товары, в том числе, на нефть.

ПРОГНОЗЫ

Рубль слабеет незначительно против основных конкурентов, рассуждает Андрей Кочетков из компании "Открытие инвестиции". "Проявлять бОльшую слабость на фоне столь сильного торгового баланса РФ и Китая было бы нелогичным", — поясняет он. Жалеют валюту: чем залатали "дыру" в российском бюджете

Товарооборот между Россией и Китаем в январе-феврале вырос на 25,9% и составил 33,685 миллиарда долларов, свидетельствуют данные главного таможенного управления КНР.

Рубль получает поддержку относительно от спокойного новостного фона, а также – от продажи юаней Минфином в рамках бюджетного правила, считает Иван Капустянский из УК "Первая".

"В краткосрочной перспективе курс будет консолидироваться в диапазоне 74-77 рублей за доллар", — оценивает он.