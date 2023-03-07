Доллар на Мосбирже завершил торги ростом до 76,02 рубля
Доллар на Мосбирже завершил торги ростом до 76,02 рубля, юань — до 10,88 рубля
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МОСКВА, 7 мар — ПРАЙМ. Рубль во вторник снизился к доллару, юаню и евро: американская валюта поднялась до 76,02 рубля, преодолев уровень 76 рублей впервые с 27 февраля, юань вырос до 10,88 рубля, евро – до 80,59 рубля, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) вырос на 58 копеек, до 76,02 рубля, юаня — на 2 копейки, до 10,88 рубля, евро — на 12 копеек, до 80,59 рубля.
https://1prime.ru/Forex/20230307/840004197.html
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