МОСКВА, 7 мар — ПРАЙМ. Рубль во вторник снизился к доллару, юаню и евро: американская валюта поднялась до 76,02 рубля, преодолев уровень 76 рублей впервые с 27 февраля, юань вырос до 10,88 рубля, евро – до 80,59 рубля, следует из данных Московской биржи. Oxy Energy: США увеличат добычу нефти на 500 тысяч баррелей в сутки

Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) вырос на 58 копеек, до 76,02 рубля, юаня — на 2 копейки, до 10,88 рубля, евро — на 12 копеек, до 80,59 рубля.