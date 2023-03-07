МОСКВА, 7 мар — ПРАЙМ. Курс доллара ускорил рост по отношению к евро и иене на фоне выступления главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла, следует из данных торгов. Аналитики допустили, что ВВП России в 2023 году будет лучше прогноза ЦБ

По состоянию на 19.18 мск курс евро к доллару снижался до 1,0581 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0678 доллара, курс доллара к иене рос до 136,72 иены со 135,91 иены. До начала выступления главы Федрезерва евро дешевел до 1,065 доллара, иена – до 136,2 иены за доллар. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) увеличивался на 0,82%, до 105,2 пункта.

Во вторник Пауэлл выступает в конгрессе США. Председатель ФРС заявил, что регулятор продолжит повышать учетную ставку для борьбы с инфляцией. Он также отметил, что, несмотря на замедление инфляции в последние месяцы, путь до целевого уровня в 2% предстоит "долгий и ухабистый". Пауэлл также выступит и в среду.

Следующее заседание ФРС США пройдет 21-22 марта. По данным CME Group, более 50% аналитиков прогнозируют повышение учетной ставки на 50 базисных пунктов, до 5-5,25%. Днем во вторник 70% опрошенных ждали повышения на 25 базисных пунктов.