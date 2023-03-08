МОСКВА, 8 мар — ПРАЙМ. В среду доллар США поднялся до многомесячных максимумов против других основных валют, после того как накануне председатель ФРС Джером Пауэлл сказал, что, возможно, темп повышения процентных ставок придется ускорить и поднять их выше, чем ожидается. Жалеют валюту: чем залатали "дыру" в российском бюджете

На азиатской сессии пара доллар США/японская иена впервые в этом году прорвала вверх скользящую среднюю за 200 дней и торговалась с ростом на 0,5%, на максимуме почти за три месяца 137,79.

Пара евро/доллар США снизилась до двухмесячного минимума 1,0528. Британский фунт, шведская и норвежская кроны, китайский юань, а также валюты Австралии и новой Зеландии опустились против доллара США до многомесячных минимумов.

Выступая во вторник в сенате, Пауэлл сказал, что, судя по последним данным, американская экономика сильнее, чем ожидалось, поэтому темп повышения ставок следует ускорить.

В 15.00 по Гринвичу начнется выступление Пауэлла в конгрессе. До этого, в 10.00, выступит президент ЕЦБ Кристин Лагард, а в 09.30 — член Комитета по денежно-кредитной политике Банка Англии Свати Дхингра.

На момент написания статьи пара доллар США/канадский доллар торговалась 1,3772 и может продолжить расти, если на заседании в среду Банк Канады, как ожидается, оставит в силе действующие ставки.

"Если ФРС в марте повысит ставку на 50 базисных пунктов, а Банк Канады сделает паузу", — пара доллара США/канадский доллар может вырасти до 1,40 или даже немного выше, считают аналитики Deutsche Bank. ЦБ продлил на полгода ограничения на снятие иностранной валюты

Во вторник, после того как Резервный банк Австралии подал сигнал о склонности к менее жесткой политике, пара австралийский доллар/доллар США упала на 2%, а в среду продолжила снижение и на момент написания статьи торговалась по 0,6568.

После заявлений Пауэлла трейдеры превысили прогнозы динамики ставок ФРС. Теперь они ожидают повышения ключевой ставки на 50 базисных пунктов в марте с вероятностью 70% против 30% во вторник. Рынки фьючерсов учитывают в котировках пик ставки на уровне 5,6%, а также то, что до конца 2023 года она будет оставаться выше 5,5%.

Теперь инвесторы сосредотачивают внимание на выходящих в пятницу данных по занятости в США, а также на ожидаемом на следующей неделе отчете по инфляции в американской экономике.

"Если эти данные превысят ожидания, как сказал Пауэлл, то с высокой степенью вероятности можно предположить, что в марте ставка будет повышена на 50 базисных пунктов", — сказал аналитик IG Markets Тони Сикамор.

На азиатской сессии в среду индекс доллара вырос на 0,2%, до максимума более чем три месяца 105,86.

Пара британский фунт/доллар США немного снизилась и торговалась на минимуме с конца ноября 1,1811.

Пара доллар США/китайский юань поднялась до максимума более чем за два месяца 6,9782, приблизившись к психологически важному уровню 7.