Курс доллара к основным валютам вырос в среду на фоне заявлений главы ФРС США Пауэлла
МОСКВА, 8 мар — ПРАЙМ. В среду доллар США поднялся до многомесячных максимумов против других основных валют, после того как накануне председатель ФРС Джером Пауэлл сказал, что, возможно, темп повышения процентных ставок придется ускорить и поднять их выше, чем ожидается.
На азиатской сессии пара доллар США/японская иена впервые в этом году прорвала вверх скользящую среднюю за 200 дней и торговалась с ростом на 0,5%, на максимуме почти за три месяца 137,79.
Пара евро/доллар США снизилась до двухмесячного минимума 1,0528. Британский фунт, шведская и норвежская кроны, китайский юань, а также валюты Австралии и новой Зеландии опустились против доллара США до многомесячных минимумов.
Выступая во вторник в сенате, Пауэлл сказал, что, судя по последним данным, американская экономика сильнее, чем ожидалось, поэтому темп повышения ставок следует ускорить.
В 15.00 по Гринвичу начнется выступление Пауэлла в конгрессе. До этого, в 10.00, выступит президент ЕЦБ Кристин Лагард, а в 09.30 — член Комитета по денежно-кредитной политике Банка Англии Свати Дхингра.
На момент написания статьи пара доллар США/канадский доллар торговалась 1,3772 и может продолжить расти, если на заседании в среду Банк Канады, как ожидается, оставит в силе действующие ставки.
"Если ФРС в марте повысит ставку на 50 базисных пунктов, а Банк Канады сделает паузу", — пара доллара США/канадский доллар может вырасти до 1,40 или даже немного выше, считают аналитики Deutsche Bank.
Во вторник, после того как Резервный банк Австралии подал сигнал о склонности к менее жесткой политике, пара австралийский доллар/доллар США упала на 2%, а в среду продолжила снижение и на момент написания статьи торговалась по 0,6568.
После заявлений Пауэлла трейдеры превысили прогнозы динамики ставок ФРС. Теперь они ожидают повышения ключевой ставки на 50 базисных пунктов в марте с вероятностью 70% против 30% во вторник. Рынки фьючерсов учитывают в котировках пик ставки на уровне 5,6%, а также то, что до конца 2023 года она будет оставаться выше 5,5%.
Теперь инвесторы сосредотачивают внимание на выходящих в пятницу данных по занятости в США, а также на ожидаемом на следующей неделе отчете по инфляции в американской экономике.
"Если эти данные превысят ожидания, как сказал Пауэлл, то с высокой степенью вероятности можно предположить, что в марте ставка будет повышена на 50 базисных пунктов", — сказал аналитик IG Markets Тони Сикамор.
На азиатской сессии в среду индекс доллара вырос на 0,2%, до максимума более чем три месяца 105,86.
Пара британский фунт/доллар США немного снизилась и торговалась на минимуме с конца ноября 1,1811.
Пара доллар США/китайский юань поднялась до максимума более чем за два месяца 6,9782, приблизившись к психологически важному уровню 7.
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