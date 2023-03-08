МОСКВА, 8 мар — ПРАЙМ. Стоимость евро почти стабильна по отношению к доллару и находится на тех же уровнях, что и до выхода окончательных данных ВВП еврозоны, которые не изменили предварительной оценки прошлого квартала, следует из данных торгов. Жалеют валюту: чем залатали "дыру" в российском бюджете

По состоянию на 13.37 мск курс евро к доллару снижается до 1,0543 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0547 доллара. Курс доллара к иене в то же время поднимается до 137,57 иены со 137,14 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) растет на 0,07%, до 105,69 пункта.

ВВП 20 стран еврозоны, по третьей, окончательной, оценке, в четвертом квартале вырос на 1,9% в годовом выражении, а в квартальном не изменился. Годовой показатель совпал с предварительной и промежуточной оценкой. В квартальном выражении ожидался рост на 0,1%.

Инвесторы также продолжаются оценивать заявления главы Федеральной резервной системы США Джерома Пауэлла, согласно которым регулятор продолжит повышать учетную ставку в борьбе с инфляцией.