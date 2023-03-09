МОСКВА, 9 мар — ПРАЙМ. Курс рубля в начале торгов четверга снижается к доллару и юаню, но растет к евро: американская валюта к текущему моменту поднимается до 76,11 рубля, китайская — до 10,9 рубля, европейская дешевеет до 80,14 рубля, следует из данных Московской биржи. Россиян научили правильно выбирать момент для покупки валюты

Курс доллара расчетами "завтра" на 7.06 мск растет на 9 копеек — до 76,11 рубля, юаня — на 2 копейки, до 10,9 рубля, евро снижается на 45 копеек — до 80,14 рубля.

Курс доллара в начале торгов волатилен и уже несколько раз менял направление динамики, переходя из минуса в плюс и обратно, американская валюта торгуется в диапазоне 75,85-76,28 рубля.