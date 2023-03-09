МОСКВА, 9 мар — ПРАЙМ. Стоимость доллара к основным мировым валютам снижается в четверг утром в ожидании инвесторами публикации важной статистики по рынку труда в США, следует из данных торгов. Курс доллара поднимается до 76,11 рубля

По состоянию на 8.21 мск курс евро к доллару поднимается до 1,0553 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0544 доллара, курс доллара к иене — снижается до 136,78 иены со 137,34 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) опускается на 0,09%, до 105,56 пункта.

Внимание трейдеров сосредоточено вокруг статистики по безработице в США, которая будет опубликована в пятницу. Эксперты предполагают, что уровень безработицы в стране в феврале сохранится на уровне января в 3,4%, а число рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики вырастет на 205 тысяч после увеличения на 517 тысяч месяцем ранее. Эти данные будут опубликованы в пятницу.

Трейдеры также оценивают заявления главы Федеральной резервной системы (ФРС) США. Джэром Пауэлл ранее на неделе подтвердил, что ФРС продолжит цикл повышений учетной ставки в борьбе с инфляцией.

По данным CME Group, 74,9% аналитиков ожидают повышения учетной ставки в марте на 50 базисных пунктов — до 5-5,25% годовых. В то же время лишь 25,1% ожидают увеличения уже на 25 базисных пунктов.