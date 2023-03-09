МОСКВА, 9 мар — ПРАЙМ. Китайский юань снизился в четверг, так как минимальная годовая инфляция за один год породила сомнения в отношении темпов восстановления экономики. Тем временем инвесторы учитывают тот факт, что процентные ставки в США могут расти более агрессивно. Назван единственный способ расшатать трон доллара

Согласно представленным в четверг данным, индекс потребительских цен (CPI) в феврале вырос на 1,0% по сравнению с тем же периодом предыдущего года, и это были самые низкие темпы роста с февраля 2022 года. Экономисты, опрошенные Reuters, ожидали, что цены поднимутся на 1,9%.

Индекс цен производителей (PPI) в феврале упал на 1,4% по сравнению с тем же периодом предыдущего года. Таким образом, падение наблюдается пятый месяц подряд.

Хотя снижение инфляции дает центральному банку пространство для снижения ставок, подобные ожидания упали после того, как на открытии сессии Всекитайского собрания народных представителей в воскресенье правительство установило целевой рост ВВП на умеренном уровне в 5%, отмечают в RBC Capital Markets.

"Так как правительство установило целевой уровень роста у нижней границы ожиданий, власти вряд ли почувствуют себя обязанными существенно простимулировать рост" путем понижения ставок или посредством иных мер, говорят там.

На континентальном рынке пара доллар/юань открылась на 6,9600, а в середине сессии торговалась по 6,9671.

Перед открытием рынка Народный банк Китая установил срединный курс пары доллар/юань на максимуме более чем за два месяца 6,9666 против предыдущего фиксинга 6,9525.

В среду председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл подтвердил вероятность более существенного и более быстрого повышения ставок.

Он подчеркнул, что обсуждение этого вопроса продолжается, и решение будут зависеть от данных, которые выйдут до заседания центрального банка, намеченного на 21-22 марта.

Инвесторы считают, что если процентные ставки в США будут оставаться на высоком уровне в течение более длительного времени, то это окажет давление на юань.

Индекс доллара снизился до 105,629 от уровня закрытия среды 105,658.