МОСКВА, 9 мар — ПРАЙМ. В четверг австралийский и новозеландский доллары торгуются на минимумах почти за четыре месяца под давлением со стороны сигналов председателя ФРС Джерома Пауэлла о склонности к агрессивному повышению процентных ставок и осторожности инвесторов перед выходом данных по занятости в США. Названы лучшие способы бегства от доллара

На момент написания статьи пара австралийский доллар/доллар США торговалась около минимума с начала ноября 0,6585, отступив от максимума среды 0,6628.

Пара новозеландский доллар/доллар США торговалась по 0,6108, восстановившись от достигнутого на предыдущей сессии минимума с середины ноября 0,6086. Склонность Резервного банка Новой Зеландии к жесткой политике поддержала новозеландскую валюту против австралийской.

Австралийский доллар находится под давлением после того как во вторник Резервный банк Австралии просигнализировал, что в апреле может начать паузу в цикле ужесточения политики. Этот сигнал спровоцировал увеличение разрыва между доходностью облигаций США и Австралии до максимума почти за сорок лет.

Выступая в среду в конгрессе, Пауэлл подтвердил поданный им днем ранее сигнал о склонности к агрессивному ужесточению денежно-кредитной политики. При этом он отметил, что обсуждение размера и темпа повышения ставок продолжается, а решения на очередном заседании, которое состоится через две недели, будут приниматься в зависимости от поступающих данных.

"Переоценка прогнозов траекторий ставок ФРС и РБА стала существенным фактором, обусловившим снижение австралийского доллара в феврале и в начале марта", — говорят аналитики National Australia Bank.

"Резкое восстановление экономики Китая в январе и феврале, после отмены карантинных мер, пока не оказало позитивного воздействия" на австралийскую валюту, добавили они.

Вышедшие в четверг данные указали на слабость внутреннего спроса в Китае и усилили надежды на усиление государственного стимулирования. Индекс потребительских цен (CPI) в феврале по сравнению с февралем прошлого года вырос на 1,0%, а по сравнению с январем он снизился на 0,5%.

Доходность австралийских трехлетних облигаций в четверг находилась на уровне 3,414%, а десятилетних — на 3,699%.