МОСКВА, 9 мар — ПРАЙМ. Российская валюта днем колеблется недалеко от уровней закрытия вторника в парах с долларом и юанем и заметно растет к евро, следует из данных Московской биржи. Ставки растут, Америка опять на всех давит

Курс доллара с расчетами "завтра" к 12.10 мск снижался на 6 копеек, до 75,96 рубля, юаня — на 1 копейку, до 10,87 рубля, курс евро – на 45 копеек, до 80,14 рубля. Таким образом, доллар теряет к рублю 0,08%, юань – 0,04%, евро – 0,56%.

Объем торгов долларом к текущему моменту составляет более 26,5 миллиарда рублей, юанем — превысил 21,67 миллиарда рублей, евро — более 17,93 миллиарда рублей.

Егор Жильников из Промсвязьбанка полагает, что на данный момент на рынке прослеживается определенный дефицит иностранной валюты. По его мнению, это связано, во-первых, с тем, что Минфин сократил в 1,6 раза объемы продаж валюты, до 5,4 миллиарда рублей ежедневно, а во-вторых, с тем, что ввиду фактора начала месяца экспортеры на рынке наименее активны.

Аналитик полагает, что в ходе сегодняшних торгов пара доллар-рубль попробует закрепиться выше отметки 76 рублей, значимых драйверов поддержки рублю эксперт пока не наблюдает.