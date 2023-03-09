Центробанк зафиксировал снижение объемов покупки валюты физлицами в феврале
ЦБ: покупки валюты физлицами в феврале на бирже и в банках упали до 72,6 миллиарда рублей
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МОСКВА, 9 мар — ПРАЙМ. Чистые покупки валюты физическими лицами в феврале на российском рынке и у крупнейших банков упали до 72,6 миллиарда рублей портив январских 111,3 миллиарда, следует из обзора рисков финансовых рынков, подготовленного ЦБ РФ.
"Физические лица на валютном рынке выступали нетто-покупателями – в феврале они приобрели на биржевом рынке и через крупнейшие банки валюты на общую сумму 72,6 миллиарда рублей. Объем приобретенной валюты был ниже, чем в предыдущие несколько месяцев (в январе – 111,3 миллиарда)", — говорится в обзоре.
"Граждане приобрели доллары США и евро на сумму 61 миллиард рублей и китайские юани — на 11,6 миллиарда рублей. Часть валюты приобретается физическими лицами для дальнейшего перевода денежных средств на иностранные счета", — также говорится в обзоре.
https://1prime.ru/Forex/20230309/840020100.html
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