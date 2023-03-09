МОСКВА, 9 мар — ПРАЙМ. Чистые покупки валюты физическими лицами в феврале на российском рынке и у крупнейших банков упали до 72,6 миллиарда рублей портив январских 111,3 миллиарда, следует из обзора рисков финансовых рынков, подготовленного ЦБ РФ. В ЦБ рассказали о внедрении системы быстрых платежей в крупных банках

"Физические лица на валютном рынке выступали нетто-покупателями – в феврале они приобрели на биржевом рынке и через крупнейшие банки валюты на общую сумму 72,6 миллиарда рублей. Объем приобретенной валюты был ниже, чем в предыдущие несколько месяцев (в январе – 111,3 миллиарда)", — говорится в обзоре.

"Граждане приобрели доллары США и евро на сумму 61 миллиард рублей и китайские юани — на 11,6 миллиарда рублей. Часть валюты приобретается физическими лицами для дальнейшего перевода денежных средств на иностранные счета", — также говорится в обзоре.