МОСКВА, 9 мар — ПРАЙМ. Курс доллара ускорил снижение по отношению к евро в четверг вечером после выхода статистики о числе заявок на пособие по безработице в США, следует из данных торгов.

По состоянию на 18.46 мск курс евро к доллару рос до 1,0579 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0544 доллара, до выхода данных евро дорожал к американской валюте до 1,0559. Курс доллара к иене на 18.46 мск снижался до 136,27 иены со 137,34 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) опускался на 0,42%, до 105,21 пункта.

Число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 4 марта, увеличилось на 21 тысячу, до 211 тысяч. Аналитики ждали роста показателя лишь до 195 тысяч.

В пятницу американское министерство труда опубликует показатель безработицы в стране. Прогнозируется, что он остался на уровне января в 3,4%, а число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось на 205 тысяч.

Статистика по рынку труда может дать рынкам подсказку относительно дальнейших действий Федеральной резервной системы (ФРС) США, которые, в свою очередь, имеют большое влияние на динамику доллара. Как правило, слабая статистика дает инвесторам ожидания смягчения политики ФРС.