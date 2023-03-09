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2023
https://1prime.ru/Forex/20230309/840021742.html
Доллар на Мосбирже завершил торги снижением до 75,85 рубля
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Рубль в четверг повысился к доллару и к юаню: иностранные валюты "закрыли торги" соответственно на отметках 75,85 рубля и 10,86 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс... ПРАЙМ, 09.03.2023
валюта, рынки, новости, рубль
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 9 мар — ПРАЙМ. Рубль в четверг повысился к доллару и к юаню: иностранные валюты "закрыли торги" соответственно на отметках 75,85 рубля и 10,86 рубля, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день снизился на 18 копеек, до 75,85 рубля, юаня — на 2 копейки, до 10,86 рубля, евро — на 34 копейки, до 80,25 рубля.