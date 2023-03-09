МОСКВА, 9 мар — ПРАЙМ. Рубль в четверг повысился к доллару и к юаню: иностранные валюты "закрыли торги" соответственно на отметках 75,85 рубля и 10,86 рубля, следует из данных Московской биржи. В США назвали объем замороженных активов россиян

Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день снизился на 18 копеек, до 75,85 рубля, юаня — на 2 копейки, до 10,86 рубля, евро — на 34 копейки, до 80,25 рубля.