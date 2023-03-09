МОСКВА, 9 мар — ПРАЙМ. Чистые покупки китайских юаней физическими лицами в РФ в прошлом году составили в эквиваленте 138 миллиардов рублей, гонконгских долларов — 14 миллиардов, следует из обзора ключевых показателей профессиональных участников рынка ценных бумаг, подготовленного ЦБ РФ. Путин обсудил с президентом Египта поставки сельхозпродукции и энергетику

"В целом за год объем покупок валюты населением составил 1,06 триллиона рублей, при этом остатки валюты на брокерских и банковских счетах физлиц (в долларовом выражении) уменьшились, так как приобретаемая валюта преимущественно переводилась на зарубежные счета. Помимо валют недружественных стран, физические лица также приобретали юани (138 миллиардов рублей за год на нетто-основе), гонконгские доллары, белорусские рубли и золото (14, 10 и 7 миллиардов, соответственно)", — говорится в обзоре.

Часть средств была направлена на покупку облигаций в юанях, однако в целом набор инструментов для инвестирования, номинированных в альтернативных валютах, оставался ограниченным. Высокие обороты по операциям с юанем в конце года обеспечивались в основном арбитражными операциями, отмечают в ЦБ.

Совокупная стоимость активов физических лиц – резидентов на брокерском обслуживании (включая ценные бумаги, денежные средства и требования за вычетом обязательств, в том числе на ИИС) по итогам четвертого квартала 2022 года составила 6 триллионов рублей (рост на 15% в поквартальном исчислении и падение на 28% в годовом). Из указанной суммы около 5,3 триллиона приходилось на ценные бумаги и 0,6 триллиона – на денежные средства в рублях и иностранной валюте, посчитали в ЦБ.

К сокращению объема активов по итогам года привели вывод средств со счетов, отрицательная рыночная переоценка акций и заморозка активов. Взносы на брокерские счета физических лиц с мая по декабрь превышали выводы средств со счетов, однако этот приток оказался меньше оттока активов со счетов крупнейших брокеров, попавших под санкции, в марте – апреле. Отрицательная переоценка некоторых категорий активов, например, российских акций, была лишь частично компенсирована притоком новых средств в эти инструменты, оценили в ЦБ.

Одновременно со снижением общего объема активов увеличилась доля клиентов с небольшим размером счета. Доля физических лиц – резидентов с пустыми счетами выросла за год с 63 до 66%, а доля клиентов с активами до 10 тысяч рублей – с 20 до 21%. В результате средний размер счета физических лиц – резидентов на брокерском обслуживании по итогам года сократился вдвое с 409 до 205 тысяч рублей. При этом квалифицированные инвесторы, составляющие около 1,8% от общего числа клиентов, владели 67% активов, резюмировали в ЦБ.