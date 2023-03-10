МОСКВА, 10 мар — ПРАЙМ. Курс рубля в начале торгов пятницы снижается и к доллару, и к юаню, и к евро: американская валюта на уровне 75,87 рубля, европейская — 80,35 рубля, китайская — 10,87 рубля, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 7.04 мск растет на 2 копейки, до 75,87 рубля, юаня — на 1 копейку, до 10,87 рубля, евро — на 10 копеек, до 80,35 рубля.
https://1prime.ru/Forex/20230310/840023502.html
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