МОСКВА, 10 мар — ПРАЙМ. Стоимость доллара утром снижается к евро и растет к иене, в то время как далее в пятницу на валютный рынок может повлиять макростатистика из США и Европы, следует из данных торгов. Чат-бот ChatGPT объяснил лидерство доллара среди мировых валют

По состоянию на 8.04 мск курс евро к доллару поднимается до 1,0594 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0580 доллара, курс доллара к иене растёт до 136,59 иены со 136,14 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) опускается на 0,11%, до 105,19 пункта.

Позднее будет опубликована макростатистика. Так, аналитики полагают, что уровень безработицы в США в феврале сохранился на уровне января в 3,4%, а число рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики выросло на 205 тысяч после увеличения на 517 тысяч месяцем ранее. Также ожидается, что в феврале дефицит бюджета США увеличился до 256 миллиардов долларов с 39 миллиардов в январе.

Согласно другим прогнозам, промышленное производство Великобритании сократилось на 0,1% в месячном выражении и на 4% — в годовом. А годовая инфляция в Германии, по окончательной оценке, осталась на уровне 8,7% по итогам того же февраля, считают эксперты.

На снижение курса иены к доллару дополнительно могло повлиять решение центробанка Японии сохранить учетную ставку на отрицательном уровне — минус 0,1%, продолжая поддерживать ультрамягкую монетарную политику.