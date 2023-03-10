МОСКВА, 10 мар ПРАЙМ. Иена снизилась после того как в пятницу Банк Японии оставил в силе крайне мягкую денежно-кредитную политику, а данные по заявкам на пособие по безработице остановили рост доллара США. ЦБ Японии сохранил учетную ставку на отрицательном уровне

Сразу после объявления о решении центрального банка иена упала против доллара на 0,6%, но потом частично восстановилась и на момент написания статьи торговалась со снижением примерно на 0,4%, по 136,66 иены за доллар.

Решение Банка Японии было ожидаемым, но многие инвесторы полагают, что банк скоро отменит программу управления кривой доходности (YCC), что обусловило ставки на ее небольшую коррекцию.

"Резкий рост (пары доллар/иена) после решения Банка Японии стал результатом ставок на неожиданное прощальное решение уходящего в отставку управляющего Харухико Куроды", — говорят аналитики OCBC,

"Мы ожидаем, что Банк Японии на определенном этапе начнет нормализацию политики под давлением роста цен и зарплат", — добавляют они.

Доллар США немного снизился против некоторых других основных валют, но остается недалеко от многомесячных максимумов.

На момент написания статьи пара евро/доллар США торговалась с ростом на 0,05%, по 1,0587, поднявшись от достигнутого в среду минимума за два месяца.

Британский фут снизился против доллара США на 0,01%, до 1,1926, а новозеландский доллар — на 0,02%, до 0,6101, и торгуется недалеко от минимума более чем за три месяца 0,60855, также достигнутого в среду.

Вышедшие в четверг данные показали, что рост числа заявок на пособие по безработице в США на прошлой неделе был самым сильным за пять месяцев. Этот отчет остановил ралли доллара, так как трейдеры частично закрыли позиции, открытые в расчете на более существенное, чем ожидалось раньше, повышение ставок ФРС. Washington Times: монополии "американца" скоро придет конец

Рынки оценивают вероятность повышения ключевой ставки ФРС на 50 базисных пунктов в марте с вероятностью 52% против 70% перед выходом данных, а также ожидают, что ставка достигнет пика к июлю на уровне 5,5%.

Ранее на этой неделе доллар сильно рос, после того как председатель ФРС Джером Пауэлл просигнализировал о вероятности более агрессивного ужесточения политики, чем ожидали инвесторы.

Индекс доллара на момент написания статьи находился недалеко от уровня закрытия предыдущей сессии, на 105,26, и готовится закончить неделю ростом примерно на 0,7%.

Участники рынка сосредотачивают внимание на выходящих в пятницу данных по занятости вне сельского хозяйства США, в которых могут быть сигналы о дальнейшей траектории политики ФРС.

По прогнозу опрошенных Reuters экономистов, число рабочих мест увеличилось на 205 000 после роста на 517 000 в январе.

"Если не ошибаюсь, данные по числу рабочих мест превышали прогнозы десять месяцев подряд, указывая на реальную силу экономики США", — говорит главный экономист Kiwibank Джеррод Керр.

"Это немного огорчает ФРС. Очевидно, что они существенно ужесточили политику, надеясь, что это даст эффект. Но в последние месяцы наблюдается рост многих индикаторов активности. Поэтому, видимо, работа центрального банка не закончена", — добавляет он.