МОСКВА, 10 мар — ПРАЙМ. Стоимость доллара в пятницу вечером снижается по отношению к евро в преддверии статданных по рынку труда в США, следует из данных торгов. Аналитики ждут сохранения показателя безработицы в США на уровне января

По состоянию на 12.54 мск курс евро к доллару поднимается до 1,0592 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0580 доллара, курс доллара к иене растет до 136,76 иены со 136,14 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) опускается на 0,09%, до 105,21 пункта.

Валютные инвесторы сосредоточены на предстоящих статданных по рынку труда в США. Аналитики полагают, что безработица в стране в феврале сохранится на уровне предыдущего месяца в 3,4%.

Кроме того, трейдеры продолжают оценивать статданные по числу первичных заявок на пособие по безработице в США, которые были опубликованы в четверг. Так, показатель за неделю по 4 марта вырос больше прогноза, до 211 тысяч.