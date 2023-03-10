МОСКВА, 10 мар — ПРАЙМ. Рубль слабеет к основным торгуемым на Московской бирже валютам на фоне внешнего негатива, среди которого и снижающиеся котировки нефти, следует из данных торгов и комментариев экспертов. Китай навлек на Россию новый риск

Курс доллара расчетами "завтра" на 16.22 мск повышался на 20 копеек, до 76,05 рубля, евро — на 17 копеек, до 80,42 рубля, свидетельствуют данные Московской биржи.

Курс юаня расчетами "завтра" при этом прибавлял 6 копеек, до 10,92 рубля, а объем торгов ими составлял 47,9 миллиарда рублей против 36,9 миллиарда по евро и 45,9 миллиарда по доллару.

Доллар при этом повышался к рублю на 0,25%, евро – на 0,2%, юань — на 0,6%.

Рублевая цена нефти составила около 6,15 тысячи за баррель сорта Brent. Рублевая цена нефти помогает оценить доходы российского бюджета, что в свою очередь определяет параметры покупки/продажи валюты Центробанком РФ для Минфина в рамках бюджетного правила. Эти операции влияют на биржевой курс рубля.

РУБЛЬ ПОД ЛЕГКИМ ДАВЛЕНИЕМ

Российская валюта в пятницу торгуется в минусе, отыгрывая преобладание внешнего негатива.

"Внешний фон для рубля остается неблагоприятным. Вчера после нашего закрытия мировые рынки и нефтяные цены сильно упали", — комментирует Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций".

"Тенденция к снижению курса рубля, в особенности, в отношении "токсичных" валют, сохраняется в условиях слабости внешних сырьевых площадок, быстрого восстановления импорта, а также пока ограниченного предложения валюты со стороны экспортеров", — добавляет Александр Фетисов из Россельхозбанка.

Стоимость нефти к 16.22 мск снижалась на 0,8% до 80,9 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) торгуется выше 105 пунктов – неподалеку от максимумов текущего года (105,9 пункта), что сигнализирует о подавленном спросе на риск. Скачет и плачет: что с рублем?

ПРОГНОЗЫ

Поддержка рублю приходит от Минфина РФ, который продает юани на сумму 5,4 миллиарда рублей ежедневно, считает Иван Капустянский из УК "Первая".

"В краткосрочной перспективе курс доллара продолжит консолидироваться в диапазоне 74-77 рублей", — оценивает он.

Уровень сопротивления росту доллара в 76 рублей пока остается достаточно устойчивым, считает Фетисов из Россельхозбанка. В ближайшее время, скорее всего, рынок не оставит попыток тестирования этого уровня, особенно на фоне роста курса доллара на форексе в случае выхода сильной статистики по рынку труда и усиления или даже сохранения инфляционных тенденций в экономике США, добавляет он.

"К концу месяца, в особенности в отсутствие значимых геополитических событий и рисков новых санкций, ожидаем увеличения предложения на внутреннем валютном рынке со стороны экспортеров, в том числе для уплаты налогов. В краткосрочной перспективе допускаем сохранение колебаний курса в диапазоне 75,3-76 рублей за доллар с возможными кратковременными выходами из диапазона в район 76,5 рубля. Курс юаня удерживается в диапазоне 10,80-10,98 рубля. Полагаем, что в краткосрочной перспективе этот диапазон будет превалировать", — говорит Фетисов.