Курс евро на Мосбирже поднялся выше 81 рубля впервые с апреля 2022 года
КУРС ЕВРО НА МОСКОВСКОЙ БИРЖЕ ПОДНЯЛСЯ ВЫШЕ 81 РУБЛЯ ВПЕРВЫЕ С АПРЕЛЯ 2022 ГОДА — ДАННЫЕ ТОРГОВ
https://1prime.ru/Forex/20230310/840032797.html
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КУРС ЕВРО НА МОСКОВСКОЙ БИРЖЕ ПОДНЯЛСЯ ВЫШЕ 81 РУБЛЯ ВПЕРВЫЕ С АПРЕЛЯ 2022 ГОДА — ДАННЫЕ ТОРГОВ
https://1prime.ru/Forex/20230310/840032797.html
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