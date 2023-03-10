МОСКВА, 10 мар — ПРАЙМ. Рубль по итогам торгов пятницы и за неделю снизился к доллару и к юаню: иностранные валюты "закрыли торги" соответственно на отметках 76,1 рубля и 10,97 рубля, следует из данных Московской биржи. Инфляция в России опустилась ниже десяти процентов впервые за год

Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день повысился на 26 копеек, до 76,1 рубля, юаня — вырос на 11 копеек, до 10,97 рубля, евро — на 75 копеек, до 81 рубля ровно.

Доллар за неделю повысился на 47 копеек, юань – на 4 копейки, евро — на 71 копейку.